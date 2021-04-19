ТОП-5 пар знаков зодиака, у которых рождаются успешные и одаренные дети

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Мия Субботина
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Астрологи рассказали о парах, в которых вероятнее всего появится маленький гений.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Simon Katzer, Dr. Wilfried Bahnmüller, West Coast Surfer, Bernard Jaubert, Dr. Wilfried Bahnmüller, imagebroker/Michaela Begsteiger

Все родители мечтают, чтобы их дети были талантливыми и одаренными. По мнению астрологов, на это влияет то, в союзе с каким партнером по знаку зодиака родится ребенок. Эксперты выделили пять пар, которые, вероятно, смогут подарить миру очередного гения, пишет sm-news.ru.

Близнецы и Водолей

У этой пары обязательно на свет появится одаренный ребенок. Он будет талантлив в точных и гуманитарных науках. Задача родителей помочь малышу определиться с направлением деятельности.

Лев и Стрелец

В таком союзе рождаются дети с особым складом ума. В школе они учатся на «отлично» и с удовольствием продолжают получать знания даже в зрелом возрасте. Кроме того, они стремятся освоить несколько высших образований, чтобы ориентироваться в разных сферах.

Козерог и Весы

Зачастую, в этих парах рождается много детей, которые становятся весьма успешными в жизни. Они любят учиться и стараются достигать своих целей умом и трудолюбием. Многие из них занимают руководящие посты в крупных компаниях.

Рыбы и Телец

Талантливые малыши рождаются и в этом союзе. С малых лет они отличаются от других: тогда как другие дети только учат буквы, эти вундеркинды уже запоминают поэмы и длинные стихи. В жизни часто становятся успешными бизнесменами, но обладают также и творческими навыками.

Овен и Скорпион

У детей, рожденных в этой паре, высоко развит интеллект. С малых лет их дети тянутся к знаниям и посещают разнообразные кружки. Однако астрологи советуют рационально подходить к данному вопросу, поскольку малыши одарены природой и сами определят, что у них получается лучше всего.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что астрологи подобрали для каждого знака зодиака идеальную пару.

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ТОП-5 пар знаков зодиака, у которых рождаются успешные и одаренные дети

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