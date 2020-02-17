Умер экс-вратарь «Манчестер Юнайтед» Грегг, спасший людей в мюнхенской авиакатастрофе

Скончался бывший футбольный вратарь «Манчестер Юнайтед» и сборной Северной Ирландии Гарри Грегг. Об этом сообщает ВВС. Отмечается, что на момент смерти спортсмену было 87 лет. Причина его ухода из жизни не сообщается.

Помимо великолепной игры в футбольной команде, Гарри Грегг прославился как «герой Мюнхена», спасший из-под обломков самолета после авиакатастрофы в 1958 году нескольких человек, включая маленького ребенка и товарищей по команде Бобби Чарльтона и Джеки Бланчфлауэра. Тогда из 44 человек, находившихся на борту воздушного судна, выжил только 21.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ушел из жизни чемпион СССР по футболу в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд. На момент смерти ему было 77 лет.