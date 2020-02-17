«Первый день на улице!» — Милла Йовович рассказала о буднях новорожденной дочери
Знаменитость выложила совместное фото с малышкой в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @millajovovich
Американская актриса Милла Йовович опубликовала очередное фото с новорожденной дочерью Ошин. Звезда разместила трогательный снимок на своей странице в Instagram.
Мать троих детей рассказала в публикации, что ее наследнице ровно две недели. Знаменитость пояснила, что она практически постоянно находится с малышкой и кормит ее. Также Милла призналась, что наступил тот самый знаменательный день, когда она вышла на прогулку с наследницей.
«Сегодня особенный день, потому что это первый день Ошин на улице. Позже мы будем измерять уровень билирубина в конце дня, чтобы узнать, не нужно ли ей вернуться туда сегодня вечером. Во всяком случае, счастливого воскресенья всем!» — подписала пост звезда.
Поклонники мировой звезды сильно были растроганы, прочитав такой милый пост. Подписчики кинозвезды оставили свыше 200 тысяч отметок «мне нравится» и более тысячи восхищенных комментариев.
«Так красиво»;
«Прекрасная маленькая Ошин»;
«Поздравляем, Милла»;
«Первый день на улице! Поздравляю, детка!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Милла Йовович написала пост отчаяния после рождения третьей дочки.
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