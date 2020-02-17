«Первый день на улице!» — Милла Йовович рассказала о буднях новорожденной дочери

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Мия Субботина
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Знаменитость выложила совместное фото с малышкой в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @millajovovich

Американская актриса Милла Йовович опубликовала очередное фото с новорожденной дочерью Ошин. Звезда разместила трогательный снимок на своей странице в Instagram.

Мать троих детей рассказала в публикации, что ее наследнице ровно две недели. Знаменитость пояснила, что она практически постоянно находится с малышкой и кормит ее. Также Милла призналась, что наступил тот самый знаменательный день, когда она вышла на прогулку с наследницей.

«Сегодня особенный день, потому что это первый день Ошин на улице. Позже мы будем измерять уровень билирубина в конце дня, чтобы узнать, не нужно ли ей вернуться туда сегодня вечером. Во всяком случае, счастливого воскресенья всем!» — подписала пост звезда.

Instagram @millajovovich

Поклонники мировой звезды сильно были растроганы, прочитав такой милый пост. Подписчики кинозвезды оставили свыше 200 тысяч отметок «мне нравится» и более тысячи восхищенных комментариев.

«Так красиво»;

«Прекрасная маленькая Ошин»;

«Поздравляем, Милла»;

«Первый день на улице! Поздравляю, детка!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Милла Йовович написала пост отчаяния после рождения третьей дочки.

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