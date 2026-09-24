«Это нужно чувствовать»: Алексей Гуськов о кино, формирующем вкус у молодежи

Актер Алексей Гуськов: воспитать вкус невозможно, ему можно только научиться

Народный артист России Алексей Гуськов порассуждал о том, какие фильмы формируют вкус у молодого поколения. Своим мнением он поделился с корреспондентом 5-tv.ru на мероприятии в честь старта нового сезона Института развития интернета (ИРИ). По словам актера, у хорошей картины обязательно должны быть три составляющие.

«Должна быть обязательно хорошая литература. Обязательно. Должен быть герой с целью — обязательно. Должен быть герой с внутренним конфликтом — обязательно. Ну и берите любую картину, где есть эти компоненты, вот и смотрите их», — посоветовал Гуськов.

Он отметил, что человек выбирает книгу, музыку или фильм не случайно, а потому, что они ему подходят. При этом артист уверен, что воспитательных целей у творчества быть не должно. Все, что связано с воспитанием, каждому обязаны дать его родители, школа, а со временем и сам человек сделает вклад в свое становление.

Актер напомнил об одной важной истине — книги невозможно заменить фильмами. В пример он привел творчество культовых фантастов Аркадия и Бориса Стругацких. Не раз кинодеятели брались за экранизацию романа «Трудно быть богом».

В 1989 году это сделал немец Петер Фляйшман, к 2013-му — начал Алексей Герман и завершил его сын, в 2026-м свой взгляд представит Дмитрий Тюрин. Но в каждой из этих работ была только часть литературной основы, а остальное — взгляды сценаристов и режиссеров.

«Это все версии. Я думаю, что через 15 лет, если захотят говорить о чем-то, поднимут вот эту большую огромную литературу, которая вне времени, привяжут ее ко времени и дальше предоставят зрителям. Зрители уже проголосуют — случилось, попало, сомкнули мы себя с этими эмоциями героя или не сомкнули», — отметил артист.

По мнению Гуськова, вопрос воспитания «правильного» вкуса — тоже спорный. Во-первых, потому что нельзя обвинять людей с разными предпочтениями в его отсутствии. Во-вторых, чувство прекрасного в человеке или есть, или его нет. Навязать ему свою эстетику, назвав ее единственной истиной, не получится.

«Все мы прекрасно понимаем, что безвкусно, а что вкусно, что пошло, а что все-таки чуть выше и больше. Об этих вещах не надо говорить, это нужно чувствовать. Научить ведь невозможно, но можно научиться», — заключил актер.

Ранее в интервью 5-tv.ru своим мнением о хорошем вкусе поделился коллега Гуськова — Леонид Ярмольник. И его диагноз оказался весьма категоричным. Он заявил, что наверстать упущенное после 25 лет практически невозможно, поэтому разборчивость необходимо прививать с раннего детства.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.