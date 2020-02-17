Суд постановил принудительно поместить по меднаблюдение сбежавшую из больницы петербурженку

Петербургский суд постановил поместить Аллу Ильину, которая сбежала из карантина Боткинской больницы, под принудительное меднаблюдение.

Такое решение приняла судья Петроградского районного суда, тем самым удовлетворив иск главного государственного санитарного врача Петербурга, который настаивал на этих мерах.

На кадрах из здания суда, Ильина и ее адвокат рассказали, что во время вынесения решения суда, не присутствовали в зале.

Ранее женщина заявляла, что ушла из Клинической инфекционной больницы имени Боткина, так как ее, считает она, удерживали в лечебном учреждении безосновательно, так как она была здорова и не представляла опасности для окружающих. Алла Ильина изначально была госпитализирована с подозрением на коронавирус.