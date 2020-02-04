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«Горячая аэробика» — Перминова с Брежневой снялись в фотосессии

, 13:45 | Мия Субботина 237

Знаменитости восхитили подписчиков грациозными позами.

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Фото, видео: Instagram @lenaperminova

Российская модель Елена Перминова поделилась необычным снимком с певицей Верой Брежневой. Знаменитости поучаствовали в совместной фотосессии. Кадр модель опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

На снимке Вера Брежнева позирует в асане из йоги, согнув элегантно одну ножку. Манекенщица приняла зеркальную позу, а руками поддержала стройные ноги исполнительницы. Для большего контраста в кадре Елена надела белое боди и такого же цвета туфли, а Вера предпочла черный наряд и шпильки соответствующего цвета. Сексуальности в кадре добавляют полупрозрачные темные колготки.

«Когда готов поддержать своего друга в любой непонятной ситуации», — шутливо подписала пост знаменитость.

Instagram @lenaperminova

Поклонники высоко оценили стильное фото, на котором позируют одни из самых сексуальных звезд российского шоу-бизнеса. За первые минуты снимок набрал около семи тысяч отметок «мне нравится» и сотни восхищенных комментариев.

«Крутышки нереальные!!!»;

«Горячая аэробика»;

«Фото — огонь»;

«В любой непонятной ситуации — носи каблуки»;

««Идеальные ноги земного шара!»;

«Огнище огненное», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, почему Перминова не решилась на бикини-баттл с Глюкозой.

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