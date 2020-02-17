Эшли Грэм оголила грудь в кафе, чтобы покормить ребенка
Звезда модельного бизнеса не перестает шокировать поклонников откровенными снимками.
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Фото, видео: Instagram @ashleygraham
Американская модель plus-size Эшли Грэм совсем недавно родила первенца. После этого радостного события девушка буквально «потеряла голову», пропагандируя естественность, утверждают ее фанаты. Так, Эшли выложила в Instagram фото из кафе, где она, не стесняясь, оголила грудь и принялась кормить новорожденного.
Несмотря на большое количество посетителей, модель совершенно спокойно пьет чай на фото и придерживает рукой голодного сына. Реакция подписчиков была неоднозначной.
«Это не нормально… Ты плохая мать!»
«Может быть, это и естественно, но я бы не хотела смотреть на это», — писали в комментариях одни.
«Продолжай, мамочка!»
«Те, кому это не нравится — сумасшедшие!» — парировали другие.
И это не единственное, что шокировало и без того закаленную публику. Грэм, например, с радостью показывает фанатам свои небритые подмышки. Модель признается: пока она ухаживает за младенцем, хочет во всей мере наслаждаться естественностью.
Ранее 5-tv.ru показал обнаженный снимок беременной Эшли Грэм.
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