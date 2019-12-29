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  4. Обнаженный снимок беременной Эшли Грэм вызвал жаркие споры в сети

Обнаженный снимок беременной Эшли Грэм вызвал жаркие споры в сети

, 12:46 | Мия Субботина Фото 163

Модель plus-size опубликовала смелый кадр на своей странице в соцсети.

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Фото, видео: Instagram @ashleygraham

Американская модель plus-size Эшли Грэм опубликовала снимок с недавней фотосессии, в которой снялась полностью обнаженной, на поздних сроках беременности. Автором снимка стал популярный фотограф Касс Берд.

В кадре знаменитость позирует абсолютно обнаженной, демонстрируя свое тело в позе из йоги: она стоит на коленях и прогнувшись назад держится за стопы. Фотографию модель опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

«Открыта для капитуляции», — подписала снимок звезда.

Instagram @ashleygraham

Хейтеры обрушились с критикой на модель. По их мнению, тело беременной Эшли не привлекательно и ей не стоило выставлять такие интимные фото на всеобщее обозрение.

«Не первая беременная — перестань пытаться вести себя, как будто никто не видел, как рождаются дети!!! Никто не хочет видеть это»;

«Это не привлекательно»;

«Почему все думают, что они должны показать все?» — написали юзеры.

Однако поклонники Грэм восхитились смелостью знаменитости. Восторженные комментарии также оставили американская комедийная актриса Уитни Каммингс, супермодель Хелена Кристенсен и Эмили Ратаковски.

«Абсолютная богиня»;

«Это великолепное доверие»;

«Тело женщины такое удивительное! Особенно у беременной»;

«Истинная красота», — написали фанаты.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Эшли Грэм раскрыла пол будущего ребенка.

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