Актриса Эвелина Бледанс в беседе с журналистом интернет-издания Teleprogramma.pro заявила: она стала счастливой обладательницей одного из платьев певицы Натальи Орейро. Звезда утверждает: через несколько лет цена на роскошную вещь обязательно взлетит до нескольких миллионов. Поэтому ее спонтанное приобретение — прекрасная инвестиция в будущее.

«Я не знаю, сколько это платье стоит сейчас. Но я уверена, что через 20 лет наряд станет раритетом. Мой сын продаст его и купит себе домик», — уверяет Бледанс.

При каких обстоятельствах телеведущая заполучила платье — неизвестно. Звезда отказывается раскрывать все подробности сделки. Однако с сожалением замечает: наряд Орейро ей слишком мал, поэтому в ближайшие годы он будет висеть в гардеробной, ожидая своего покупателя.

«Наталия — культовый персонаж, и ее все обожают. Данное платье, так скажем, вложение в будущее», — резюмировала Эвелина.

Ранее 5-tv.ru стало известно, как Эвелина Бледанс хотела отомстить блогеру из-за слов о ребенке-инвалиде.