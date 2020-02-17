Дамбу закрывают в Петербурге из-за угрозы наводнения

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Карина Бернтгольц
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Из-за непогоды в Северной столице объявлен оранжевый уровень опасности.

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Фото, видео: www.globallookpress.com; Instagram @dambaspb_kzs

Дамбу закрывают в Санкт-Петербурге из-за угрозы наводнения. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на дирекцию Комплекса защитных сооружений. По информации агентства, в Северной столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Повышение уровня воды в устье Невы ожидается до 160-180 сантиметров.

В связи со сложными метеоусловиями капитан морского порта «Большой порт Санкт-Петербург» остановил судоходство по Кронштадтскому корабельному фарватеру. Движение машин по дамбе (Кольцевая автодорога) осуществляется в штатном режиме. Специалисты призывают водителей быть внимательнее на дорогах, соблюдать скоростной режим и учитывать действие сильного бокового ветра.

Согласно наблюдениям синоптиков, ухудшение погодных условий в Северной столице спровоцировал сформировавшийся на севере Скандинавии циклон.

Ранее 5-tv.ru сообщал, с какими катаклизмами приходится сталкиваться петербуржцам в условиях бушующей непогоды.

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