В Петербурге затопило детский центр и повалило деревья — непогода обрушилась на город

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Карина Бернтгольц
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Северную столицу накрыли ливни и сильный ветер. Температура поднялась до рекордной отметки — 7,4 градуса тепла.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, Telegram @1703; 5-tv.ru

Тема:
Погода

В Санкт-Петербурге бушует непогода. Сильный ветер, аномально теплая температура и проливные дожди стали причиной многочисленных коллапсов в Северной столице. 17 февраля столбик термометра поднялся до рекордной отметки — 7,4 градуса тепла — что повлекло за собой ливни.

Так, в Приморском районе города затопило детский центр «Тачкиград». В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, на которых видно, что полы в учреждении полностью залиты водой.

Подобную картину можно наблюдать на севере Петербурга в Мурино. В районе затопило дворы — лужи достигают уровня щиколотки. Чтобы перейти через дорогу, местным жителям приходится надевать резиновые сапоги.

Водителям непогода также принесла массу неприятностей. Из-за сильного ветра прямо на трассу А-181 «Скандинавия» повалило две сосны. Машинам пришлось искать обходные пути.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что непогода атаковала жителей Кубани.

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