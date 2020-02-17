В Санкт-Петербурге бушует непогода. Сильный ветер, аномально теплая температура и проливные дожди стали причиной многочисленных коллапсов в Северной столице. 17 февраля столбик термометра поднялся до рекордной отметки — 7,4 градуса тепла — что повлекло за собой ливни.

Так, в Приморском районе города затопило детский центр «Тачкиград». В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, на которых видно, что полы в учреждении полностью залиты водой.

Подобную картину можно наблюдать на севере Петербурга в Мурино. В районе затопило дворы — лужи достигают уровня щиколотки. Чтобы перейти через дорогу, местным жителям приходится надевать резиновые сапоги.

Водителям непогода также принесла массу неприятностей. Из-за сильного ветра прямо на трассу А-181 «Скандинавия» повалило две сосны. Машинам пришлось искать обходные пути.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что непогода атаковала жителей Кубани.