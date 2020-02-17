В Петербурге затопило детский центр и повалило деревья — непогода обрушилась на город
Северную столицу накрыли ливни и сильный ветер. Температура поднялась до рекордной отметки — 7,4 градуса тепла.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
Фото, видео: www.globallookpress.com / Zamir Usmanov, Telegram @1703; 5-tv.ru
В Санкт-Петербурге бушует непогода. Сильный ветер, аномально теплая температура и проливные дожди стали причиной многочисленных коллапсов в Северной столице. 17 февраля столбик термометра поднялся до рекордной отметки — 7,4 градуса тепла — что повлекло за собой ливни.
Так, в Приморском районе города затопило детский центр «Тачкиград». В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, на которых видно, что полы в учреждении полностью залиты водой.
Подобную картину можно наблюдать на севере Петербурга в Мурино. В районе затопило дворы — лужи достигают уровня щиколотки. Чтобы перейти через дорогу, местным жителям приходится надевать резиновые сапоги.
Водителям непогода также принесла массу неприятностей. Из-за сильного ветра прямо на трассу А-181 «Скандинавия» повалило две сосны. Машинам пришлось искать обходные пути.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что непогода атаковала жителей Кубани.
Нашли ошибку?