С легендарным разведчиком Алексеем Ботяном простились в Москве
Героя России похоронили на Троекуровском кладбище.
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Фото, видео: ТАСС/ Станислав Красильников;5-tv.ru
В Москве простились с легендой советской разведки, Героем России Алексеем Ботяном. Он скончался на прошлой неделе, на 104-м году жизни.
Свой боевой путь в Красной Армии Ботян начал в 1941 году. Участвовал в обороне Москвы. В тылу врага самостоятельно провел множество диверсионных операций. Вместе с партизанами воевал на территории Украины, Белоруссии, Чехословакии. Именно он в 1945 году не дал Гитлеру взорвать польский Краков.
И именно его подвиги легли в основу сразу нескольких книг и фильмов. Ботян послужил вдохновением для образа майора Вихря и стал прототипом Штирлица. Правда, большинство заданий великого разведчика до сих пор под грифом «секретно».
Похоронили Алексея Ботяна на Аллее Героев Троекуровского кладбища.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой завет новому поколению оставил легендарный разведчик Алексей Ботян.
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