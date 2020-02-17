С легендарным разведчиком Алексеем Ботяном простились в Москве

В Москве простились с легендой советской разведки, Героем России Алексеем Ботяном. Он скончался на прошлой неделе, на 104-м году жизни.

Свой боевой путь в Красной Армии Ботян начал в 1941 году. Участвовал в обороне Москвы. В тылу врага самостоятельно провел множество диверсионных операций. Вместе с партизанами воевал на территории Украины, Белоруссии, Чехословакии. Именно он в 1945 году не дал Гитлеру взорвать польский Краков.

И именно его подвиги легли в основу сразу нескольких книг и фильмов. Ботян послужил вдохновением для образа майора Вихря и стал прототипом Штирлица. Правда, большинство заданий великого разведчика до сих пор под грифом «секретно».

Похоронили Алексея Ботяна на Аллее Героев Троекуровского кладбища.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой завет новому поколению оставил легендарный разведчик Алексей Ботян.