Машина «скорой» с тремя беременными пациентками перевернулась в Башкирии

Автомобиль скорой помощи с тремя беременными пациентками перевернулся в Башкирии. Как сообщают местные СМИ, ДТП произошло на трассе Кропачево-Месягутово в Салаватском районе.

Будущие роженицы ехали в сопровождении акушера-гинеколога в Месягутовскую районную больницу на обследование. В результате аварии, по счастливой случайности, никто не пострадал. На место происшествия была вызвана другая машина «скорой». Однако, к моменту ее приезда пациентки и врач уехали в медучреждение на попутке.

Автоинспекторы выясняют обстоятельства дорожного инцидента.