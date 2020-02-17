Российский актер, певец и бодибилдер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, пленил поклонниц красотой своего накаченного тела. На своей странице в Instagram супруг Наташи Королевой опубликовал провокационный снимок, на котором позирует перед зеркалом полностью обнаженным. Интимные части его тела прикрывает лишь статуэтка в виде коня, стоящая на полке перед зеркалом.

«Композиция «Два коня“», — иронично заметил Тарзан в подписи к посту.

Instagram @tarzan___official

При виде такой будоражащей фотографии фанатки с трудом находили слова, чтобы описать восхищение перед своим кумиром. Глушко моментально покорил сердца своих подписчиц и не оставил шанса пройти мимо такого «горячего» кадра. Юзеры не жалели комплиментов.

«Огонь!»

«Горячо!»

«Как Наташа не ревнует?»

«Слюнки текут!» — признались фолловеры.

Другая часть подписчиков посоветовала артисту впредь быть скромнее и не выставлять такие откровенные снимки на всеобщее обозрение.

«И Наташа такая же, все порнография на уме! Она забыла, как позировала в порно, стыдобище и позор, очень унизительно!»

«Зачем выставлять свое тело? Смешно!»

«У Наташи всегда был плохой вкус!» — возмущались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Королева показала фото мужа в «идеальной» форме.