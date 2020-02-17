В Большом театре прокомментировали претензии Волочковой по поводу пенсии

В Большом театре прокомментировали претензии Анастасии Волочковой по поводу пенсии. Балерина заявила на днях в одном из интервью, что для оформления пенсии вынуждена обратиться к адвокатам, поскольку театр, уволивший ее, по ее словам, незаконно, до сих пор не отдает ей трудовую книжку.

«Анастасия Волочкова после того, как по суду была восстановлена в Большом театре, не работала ни одного дня, постоянно беря отпуск без сохранения содержания. Что касается пенсий, то по российскому законодательству пенсии выплачивает не работодатель, а государство — Пенсионный фонд. Для получения пенсии необходимо собрать и предоставить определенные документы», — сообщила пресс-служба Большого театра РИА Новости.

Там также пояснили, что все необходимые бумаги театр подготовил и предоставил адвокату балерины Виктору Швецу еще 31 октября 2019 года, с тех пор никаких новых обращений по этому поводу не было.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, Анастасия Волочкова является пенсионеркой уже шесть лет, но положенное ей пособие так и не получает. В Большом театре она работала с 1998 по 2003 год, после чего контракт с ней не продлили, как утверждает балерина, потому что она «большая и толстая». Кроме того, адвоката заслуженной артистки России в театре попросили доказать, что Волочкова была солисткой, а не танцовщицей кордебалета.