Назван ТОП-7 худших подарков мужчине на 23 февраля
Футболки с надписями, брелоки и именные кружки навсегда уходят в прошлое.
Закрыть
Смотрите также:
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
Фото, видео: www.globallookpress.com / Steve Smith, C. Heusler, Jan Woitas, Florian Kopp, City News Moskva, Lisa Ducret
Ежегодно женщины ломают голову, чем же порадовать свою вторую половинку в День защитника Отечества. Несмотря на многообразие выбора, интернет-портал Astrakhan.ru решил предостеречь пользователей сети от покупки ненужных презентов.
1 место в ТОП-7 худших подарков занимает уже традиционный и вместе с тем банальный комплект — пена для бритья и носки. Вещи, безусловно, полезные. Однако на необычный подарок, поднимающий настроение, вряд ли похожи.
2 место — «оригинальная» футболка с милыми надписями или фото. К сожалению, презент с пометкой «Моему защитнику», «Лучший папа» или «Хозяину жизни» давно не радует представителей сильного пола. В 2020 году надписям на ткани следовало бы предпочесть более приятный и неожиданный сюрприз.
На 3 месте излюбленные именные кружки. Они, как и «стильные» футболки из пункта выше, навсегда остались в далеком 2005 году.
4 место — рамки для фотографий. В эпоху интернета и современных технологий, где распечатывание снимков на глянцевой бумаге не пользуется популярностью, такой подарок лучше не покупать. Разве что сам мужчина не попросил вас об этом.
На 5 месте рейтинга расположились всевозможные аксессуары: брелоки, ремни, зажигалки, фляжки и тому подобное. К сожалению, такие презенты больше не актуальны.
6 место по праву принадлежит всевозможным «прикольным сувенирам»: медалям, статуэткам, копилкам, убегающим будильникам и прочему. По версии многих интернет-изданий, мужчины не очень восхищаются подобными «пылесборниками».
Финальную строчку ТОП-7 худших подарков занимают «комбо-наборы косметики». Помимо того, что этот подарок — банальность, предметы из набора нередко годами валяются на складах. Иначе говоря, в коробочке с надписью: «Мы собрали только лучшее для него» может скрываться жуткая «просрочка». Дарить такое, конечно, нельзя.
Учитывая вышесказанное, Astrakhan.ru советует: если хочется произвести впечатление на мужчину 23 февраля, внимательно присмотритесь к его увлечениям. Возможно, он когда-то намекал на новую игровую приставку или сертификат на морскую прогулку. Если нет — отдайте предпочтение современным гаджетам.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как принято праздновать День защитника Отечества.
Нашли ошибку?