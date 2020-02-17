Назван ТОП-7 худших подарков мужчине на 23 февраля

Ежегодно женщины ломают голову, чем же порадовать свою вторую половинку в День защитника Отечества. Несмотря на многообразие выбора, интернет-портал Astrakhan.ru решил предостеречь пользователей сети от покупки ненужных презентов.

1 место в ТОП-7 худших подарков занимает уже традиционный и вместе с тем банальный комплект — пена для бритья и носки. Вещи, безусловно, полезные. Однако на необычный подарок, поднимающий настроение, вряд ли похожи.

2 место — «оригинальная» футболка с милыми надписями или фото. К сожалению, презент с пометкой «Моему защитнику», «Лучший папа» или «Хозяину жизни» давно не радует представителей сильного пола. В 2020 году надписям на ткани следовало бы предпочесть более приятный и неожиданный сюрприз.

На 3 месте излюбленные именные кружки. Они, как и «стильные» футболки из пункта выше, навсегда остались в далеком 2005 году.

4 место — рамки для фотографий. В эпоху интернета и современных технологий, где распечатывание снимков на глянцевой бумаге не пользуется популярностью, такой подарок лучше не покупать. Разве что сам мужчина не попросил вас об этом.

На 5 месте рейтинга расположились всевозможные аксессуары: брелоки, ремни, зажигалки, фляжки и тому подобное. К сожалению, такие презенты больше не актуальны.

6 место по праву принадлежит всевозможным «прикольным сувенирам»: медалям, статуэткам, копилкам, убегающим будильникам и прочему. По версии многих интернет-изданий, мужчины не очень восхищаются подобными «пылесборниками».

Финальную строчку ТОП-7 худших подарков занимают «комбо-наборы косметики». Помимо того, что этот подарок — банальность, предметы из набора нередко годами валяются на складах. Иначе говоря, в коробочке с надписью: «Мы собрали только лучшее для него» может скрываться жуткая «просрочка». Дарить такое, конечно, нельзя.

Учитывая вышесказанное, Astrakhan.ru советует: если хочется произвести впечатление на мужчину 23 февраля, внимательно присмотритесь к его увлечениям. Возможно, он когда-то намекал на новую игровую приставку или сертификат на морскую прогулку. Если нет — отдайте предпочтение современным гаджетам.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как принято праздновать День защитника Отечества.