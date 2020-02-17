Легендарного разведчика Алексея Ботяна похоронили в Москве
Вместе с партизанами он воевал на территории Украины, Белоруссии, Чехословакии.
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