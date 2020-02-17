Легендарного разведчика Алексея Ботяна похоронили в Москве

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Вместе с партизанами он воевал на территории Украины, Белоруссии, Чехословакии.

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Фото, видео: ТАСС/ Станислав Красильников;5-tv.ru

В Москве простились с легендой советской разведки, Героем России — Алексеем Ботяном. Он прожил больше века и его имя навсегда вписано в историю.

Свой боевой путь в Красной Армии Ботян начал в 41 году. Участвовал в обороне Москвы. В тылу врага самостоятельно провел множество диверсионных операций.

Вместе с партизанами воевал на территории Украины, Белоруссии, Чехословакии. Именно он в 45-м не дал Гитлеру взорвать польский Краков.

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