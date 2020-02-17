Санкт-Петербург — огромный мегаполис, раскинувшийся на площади почти полторы тысячи квадратных километров, с населением более пяти миллионов человек. Представителям каких знаков зодиака в каком уголке Северной столицы обосноваться, чтобы чувствовать себя максимально комфортно и счастливо в большом городе, 5-tv.ru рассказал астролог Сергей Седашев. По его словам, в каком районе лучше искать идеальное место жительства, зависит от психологических склонностей каждого знака и темперамента.

Рак, Скорпион, Рыбы

Водным знакам, каковыми являются Рак, Скорпион и Рыбы, действительно хорошо жить у воды, благо у нас в городе ее довольно много. Подойдут залив, реки, озера, они и сами могут интуитивно это чувствовать. Также лучше выбирать спокойные, нешумные места, поскольку водные знаки очень впечатлительные, и их это может нервировать какая-то большая активность вокруг.

Телец, Дева, Козерог

Стихия земли действительно тянет человека к земле, поэтому земным знакам хорошо будет искать свой идеальный дом в пригороде, с участком, прямо на земле, где вы чувствуете, что соединены с ней. Либо спокойный район в городе, спальные районы, чтобы тоже не было много суеты. И желательно, чтобы было побольше природы, зелени — парк, сквер, что-нибудь такое. Также для земных знаков важно имущество, вещи, важнее впечатлений, поэтому хорошо, если поблизости будут магазины.

Овен, Лев, Стрелец

У огненных знаков всегда много энергии, они стремятся проявлять активность, у них есть лидерские качества, поэтому им хорошо жить в такой среде, где это может максимально проявить себя. Это центр города, где есть деловая активность, либо где можно найти какое-то хобби, но тоже связанное с активностью, с лидерством, влиянием на людей. Огненным знакам важно, чтобы было на кого влиять, нужен коллектив, и центре города больше возможностей эти потребности удовлетворить. Также огненным знакам может быть важен спорт. Для того, чтобы эту энергию реализовывать, хорошо, если рядом будет возможность заниматься спортом и болеть за спорт.

Близнецы, Весы, Водолей

Воздушные знаки — им всегда важен круг общения по интересам, а также все, что связанно с новой информацией: достопримечательности, кино, выставки, музеи. Воздушные знаки любят быть всегда в движении, чтобы что-то менялось, происходило новое, новые впечатления. Поэтому им нужны районы, где появляется много нового и интересного — это может быть тоже центр города или районы где есть какие-то культурные объекты, кинотеатры, выставки, музеи, даже торгово-развлекательные комплексы подойдут, потому что там тоже есть развлечения, общение, кафе и так далее. Из воздушных знаков Весы, например, больше любят что-то из области культуры — выставки, музеи, может быть. Близнецы же — просто наслаждаются общением с друзьями. Водолеи любят какое-то более необычное общение, им нужно будет искать единомышленников по интересам более тщательно, это может быть какой-то кружок, с которым они исследуют какую-то определенную тему.

Ранее 5-tv.ru публиковал астропрогноз от Сергея Седашева для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля