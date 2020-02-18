Правительство поддержало льготы для инвесторов в Арктике

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О мерах поддержки отечественных компаний Владимиру Путину доложил вице-премьер, отвечающий за топливно-энергетический комплекс, Юрий Борисов.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool; 5-tv.ru

Кабмин поддержал законопроекты, которые предоставляют льготы для инвесторов в Арктике. Об этом Владимиру Путину доложил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, данная мера поможет российским добывающим компаниям в реализации крупных проектов в этом регионе. На встрече речь шла о развитии топливно-энергетического комплекса.

«Ваша сфера ответственности в новом правительстве значительно расширилась за счет такой крупнейшей и важнейшей для нашей экономики сферы, как топливно-энергетический комплекс», — заметил Владимир Путин.

Юрий Борисов поблагодарил президента за оказанное доверие и отметил, что эта область деятельности для него новая, сейчас он «активно погружается в проблемы».

«Также работаем над вашим поручением по выработке понятных и доступных для реализации мер поддержки отечественного производителя с целью максимального присутствия на внутреннем рынке, особенно при реализации национальных проектов да, собственно, и всех государственных закупок, включая реализацию инвестиционных программ наших естественных монополий», — сообщил он.

Вице-премьер подчеркнул, что все принятые меры дадут серьезный прирост экономике и промышленности России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какие основные цели развития экономики России обозначил на совещании в Кремле Владимир Путин.

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