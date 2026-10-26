На форуме экспортеров газа примут Московскую декларацию

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Голубое топливо продолжает обеспечивать надежность и доступность энергии для миллионов людей.

Фото, видео: 5-tv.ru

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Пока мировой энергетический рынок сталкивается с новыми вызовами, Россия призывает страны — экспортеры газа объединить усилия для защиты своих интересов.

В столице прошла встреча, собравшая представителей 20 государств. По словам министра энергетики Сергея Цивилева, эти страны контролируют 70% мировых запасов и 40% добычи голубого топлива. В условиях санкций он призвал объединяться для защиты отрасли, борьбы с торговыми барьерами и совместного производства оборудования.

«В условиях турбулентности на мировых энергетических рынках природный газ остается гарантом глобальной энергетической безопасности. Он обеспечивает надежность и доступность энергии для миллионов людей. Одним из главных итогов форума стран — экспортеров газа станет принятие Московской декларации, проект которой был согласован сегодня», — сказал министр энергетики России Сергей Цивилев.

Уже завтра в Москве под руководством президента России Владимира Путина стартует VIII форум стран — экспортеров газа.

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