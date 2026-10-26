На форуме экспортеров газа примут Московскую декларацию
Голубое топливо продолжает обеспечивать надежность и доступность энергии для миллионов людей.
Фото, видео: 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Пока мировой энергетический рынок сталкивается с новыми вызовами, Россия призывает страны — экспортеры газа объединить усилия для защиты своих интересов.
В столице прошла встреча, собравшая представителей 20 государств. По словам министра энергетики Сергея Цивилева, эти страны контролируют 70% мировых запасов и 40% добычи голубого топлива. В условиях санкций он призвал объединяться для защиты отрасли, борьбы с торговыми барьерами и совместного производства оборудования.
«В условиях турбулентности на мировых энергетических рынках природный газ остается гарантом глобальной энергетической безопасности. Он обеспечивает надежность и доступность энергии для миллионов людей. Одним из главных итогов форума стран — экспортеров газа станет принятие Московской декларации, проект которой был согласован сегодня», — сказал министр энергетики России Сергей Цивилев.
Уже завтра в Москве под руководством президента России Владимира Путина стартует VIII форум стран — экспортеров газа.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
Читайте также
51%
Нашли ошибку?