Неподобающее обращение: посол РФ в Израиле обеспокоен участившимися случаями отказа россиянам во въезде в страну

Российские граждане испытывают на себе предвзятое отношение со стороны властей Израиля при прохождении пограничного контроля в зоне прилета в аэропорту Бен Гуриона в Тель-Авиве. С таким заявлением перед журналистами РФ выступил посол России в Израиле Анатолий Викторов, сообщает РИА Новости.

«Нас тревожит то, что во время этих проверочных действий иногда наши граждане подвергаются неподобающему обращению со стороны властей в аэропорту. Задерживаются на длительное время, без объяснения причин, ведут проверки документов, телефонов мобильных, иногда это в тесных помещениях происходит, иногда отсутствует вода или какие-либо продукты питания», — прокомментировал дипломат участившиеся случаи отказа россиянам во въезде в эту страну.

По словам Анатолия Викторова, в 2019 году почти шести тысячам граждан России не разрешили пересечь границу Израиля. При этом израильские миграционные службы сообщают о 14 тысячах россиян, находящихся в их стране без законных оснований. Представитель внешнеполитического ведомства РФ в Израиле отмечает, что речь в данном случае идет приезжающих в страну на заработки.

Поиском решения вопроса занимаются дипломаты обоих государств.

Викторов также подчеркнул, что израильские власти разделяют опасения российской стороны в создавшейся ситуации, и это дает основания надеяться на разрешение проблемы в положительном ключе.

Российский дипломат отметил, что в воздушной гавани Тель-Авива уже приняты меры для улучшения условий россиян, задерживаемых на период выяснения цели их приезда в Израиль.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российских актеров Ливанова, Баршака и Корикову не пустили на Украину.