Неподобающее обращение: посол РФ в Израиле обеспокоен участившимися случаями отказа россиянам во въезде в страну
По словам Анатолия Викторова, в 2019 году почти шесть тысяч граждан России не смогли попасть в Израиль.
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Фото, видео: ТАСС / Фадеичев Сергей; www.globallookpress.com / Dr. Wilfried Bahnmüller, Erichsen, J., Stefan Kiefer, Nir Alon
Российские граждане испытывают на себе предвзятое отношение со стороны властей Израиля при прохождении пограничного контроля в зоне прилета в аэропорту Бен Гуриона в Тель-Авиве. С таким заявлением перед журналистами РФ выступил посол России в Израиле Анатолий Викторов, сообщает РИА Новости.
«Нас тревожит то, что во время этих проверочных действий иногда наши граждане подвергаются неподобающему обращению со стороны властей в аэропорту. Задерживаются на длительное время, без объяснения причин, ведут проверки документов, телефонов мобильных, иногда это в тесных помещениях происходит, иногда отсутствует вода или какие-либо продукты питания», — прокомментировал дипломат участившиеся случаи отказа россиянам во въезде в эту страну.
По словам Анатолия Викторова, в 2019 году почти шести тысячам граждан России не разрешили пересечь границу Израиля. При этом израильские миграционные службы сообщают о 14 тысячах россиян, находящихся в их стране без законных оснований. Представитель внешнеполитического ведомства РФ в Израиле отмечает, что речь в данном случае идет приезжающих в страну на заработки.
Поиском решения вопроса занимаются дипломаты обоих государств.
Викторов также подчеркнул, что израильские власти разделяют опасения российской стороны в создавшейся ситуации, и это дает основания надеяться на разрешение проблемы в положительном ключе.
Российский дипломат отметил, что в воздушной гавани Тель-Авива уже приняты меры для улучшения условий россиян, задерживаемых на период выяснения цели их приезда в Израиль.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российских актеров Ливанова, Баршака и Корикову не пустили на Украину.
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