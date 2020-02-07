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  4. Российских актеров Ливанова, Баршака и Корикову не пустили на Украину

Российских актеров Ливанова, Баршака и Корикову не пустили на Украину

, 11:58 | Игорь Рязов 36

Причиной для запрета на въезд стало посещение Крыма.

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Фото, видео: Dpsu.gov.ua; www.globallookpress.com / David Ryle; ТАСС / Палинчак Михаил; Известия / Николай Сиденков

Тема:
Украинский кризис 383

Госпогранслужба Украины отказала во въезде в страну группе российских актеров, которые ехали в страну со спектаклем «Идеальный свидетель». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Фамилии актеров, которых не пустили на Украину, в сообщении не указываются. Однако оно сопровождается афишей, на которой видны фотографии и имена артистов Игоря Ливанова, Павла Баршака и Елены Кориковой.

В сообщении указано, что причиной для отказа во въезде российским актерам стала их поездка в Крым для съемок в фильме. Им запретили въезжать на территорию Украины на три года.

Известно, что когда россиян не пропустили через границу на первом пункте пропуска, они решили попробовать пройти через другой. За это двоим из них продлили срок запрета на въезд до 10 лет, а также выписали штраф. Об этом также говорится на сайте украинского ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актеру Федору Добрынину вернули право приезжать на Украину.

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