Российских актеров Ливанова, Баршака и Корикову не пустили на Украину

Госпогранслужба Украины отказала во въезде в страну группе российских актеров, которые ехали в страну со спектаклем «Идеальный свидетель». Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Фамилии актеров, которых не пустили на Украину, в сообщении не указываются. Однако оно сопровождается афишей, на которой видны фотографии и имена артистов Игоря Ливанова, Павла Баршака и Елены Кориковой.

В сообщении указано, что причиной для отказа во въезде российским актерам стала их поездка в Крым для съемок в фильме. Им запретили въезжать на территорию Украины на три года.

Известно, что когда россиян не пропустили через границу на первом пункте пропуска, они решили попробовать пройти через другой. За это двоим из них продлили срок запрета на въезд до 10 лет, а также выписали штраф. Об этом также говорится на сайте украинского ведомства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актеру Федору Добрынину вернули право приезжать на Украину.