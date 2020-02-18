«Дмитрий казак крепкий»: супруга Диброва успокоила поклонников мужа
Полина Диброва опубликовала пост на своей странице в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @polinadibrova
После экстренной госпитализации Дмитрия Диброва, поклонников тележурналиста, взволнованных самочувствием своего кумира поспешила успокоить супруга журналиста.
«Друзья, не волнуйтесь! Дмитрий казак, сильный и крепкий! Со всеми бывает. Заботимся! Сладких снов, надо отдохнуть», — написала Полина Диброва на своей странице в Instagram.
Пост появился час назад. Фолловеры моментально откликнулись на публикацию и пожелали приболевшей знаменитости быстрого выздоровления.
«Скорейшего восстановления! Дай Бог здоровья!»
«Будьте здоровы»
«Здоровья казаку!!!!!»
«Отдыхайте, и не пугайте больше нас так любимые!» — написали юзеры.
60-летний телеведущий потерял сознание в кинотеатре «Октябрь», куда прибыл на премьерный показ фильма «На Луне» Егора Кончаловского.
Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий Дмитрия Диброва о его самочувствии и причине госпитализации.
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