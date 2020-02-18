«Дмитрий казак крепкий»: супруга Диброва успокоила поклонников мужа

После экстренной госпитализации Дмитрия Диброва, поклонников тележурналиста, взволнованных самочувствием своего кумира поспешила успокоить супруга журналиста.

«Друзья, не волнуйтесь! Дмитрий казак, сильный и крепкий! Со всеми бывает. Заботимся! Сладких снов, надо отдохнуть», — написала Полина Диброва на своей странице в Instagram.

Instagram @polinadibrova

Пост появился час назад. Фолловеры моментально откликнулись на публикацию и пожелали приболевшей знаменитости быстрого выздоровления.

«Скорейшего восстановления! Дай Бог здоровья!»

«Будьте здоровы»

«Здоровья казаку!!!!!»

«Отдыхайте, и не пугайте больше нас так любимые!» — написали юзеры.

60-летний телеведущий потерял сознание в кинотеатре «Октябрь», куда прибыл на премьерный показ фильма «На Луне» Егора Кончаловского.

Ранее 5-tv.ru публиковал комментарий Дмитрия Диброва о его самочувствии и причине госпитализации.