Россия сохранит действие внутренних паспортов граждан Украины
С 1 марта, по решению правительства Незалежной, украинцы для поездок в РФ должны будут использовать загранпаспорта.
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Граждане Украины смогут пользоваться внутренними паспортами для поездок в Россию и после 1 марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД РФ. В данном случае в ведомстве опираются на межправительственное соглашение 1997 года, позволяющее использовать для поездок, а также при трудоустройстве в РФ, кроме необходимого пакета документов для иностранцев, внутренние паспорта Украины.
«Действующее законодательство РФ допускает использование для граждан Украины любого из названных в соглашении документов [включая внутренние паспорта] для въезда в Россию, пребывания и получения государственных услуг в сфере миграции», — цитирует агентство ответ пресс-центра МВД на свой запрос о порядке въезда и прочих действий на территории РФ для украинцев после 1 марта.
С 1 марта, по решению правительства Незалежной, украинцы для поездок в Россию должны будут использовать только загранпаспорта.
Между тем, Украина по-прежнему остается в числе стран, которые регулярно поставляют в Россию трудовых мигрантов. Как сообщает ФАН, каждый год на территории РФ проживают около десяти миллионов иностранцев, большинство из них — граждане стран СНГ. При этом украинцы наряду с таджиками и узбеками чаще всего выказывают желание получить российский паспорт.
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