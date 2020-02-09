Цирк и клоуны: почему «закон о земле» вызвал такой ажиотаж на Украине

В Киеве наступил политический ренессанс, но, разумеется, специфический. В Раде наконец-то снова дерутся, кричат, блокируют трибуны, и калечат людей. С приходом Зеленского, казалось, что пошел нормальный, цивилизованный процесс с дискуссиями и компромиссами. Однако, майданная природа взяла свое.

Виной всему земельный вопрос, на котором очень настаивает президент. Буквально требует от Рады принять немедленно! А этого от него, в свою очередь, требуют международные партнеры, которые дают деньги. И их терпение заканчивается. Тогда почему депутаты сопротивляются? Они же тоже все на Майдане хотели кружевные трусики и в Евросоюз. А вот тут все не просто.

На украинской земле замешаны силы гораздо большие, чем депутаты, президент Зеленский или даже ЕС. И вот с ними совладать никто не может.

Театром чьей войны стала сегодня Незалежная? Максим Облендер расскажет.

«Никогда такого не было и вот опять». Знаменитая фраза экс-посла России на Украине Виктора Черномырдина идеально подходит под все то, что происходило на этой неделе в Верховной раде. В повестке — «закон о земле». На трибуне — цирк. Вслед за силачами — на арене клоуны.

Клоуны впечатлили не всех — «Слуга народа» Александр Кабанов предпочел просмотру номер любимого сериала «Острые козырьки». За место конферансье развернулась кровопролитная борьба — Юлия Тимошенко, вырывая микрофон, травмировала палец. И это, напомним, принятие важнейшего закона. Когда под зданием Рады — сотни фермеров не то, что палец, руку дают на отсечение — «оборот земель сельхозназначения» повернет угодья к стране задом, к западу передом.

Пусть по законопроекту гектары нельзя продавать иностранцам, фермеры уверены это лишь вопрос времени и поправок. Кому пахать и боронить золотые земли — очевидно. Заокеанские бизнесмены уже тянут грабли.

«Конечно, это транснациональные компании типа Monsanto Company, известная компания, эти компании уже заходят на рынок. Как только они стали закупать корма у этой компании в Украине, началась эпидемия Африканской чумы у свиней. Компания выкашивает целые хозяйства. Вот вам и ответ, кто заинтересован», — говорит Анатолий Пешко, академик академии экономических наук Украины.

Та самая Monsanto — основной профиль которой — генномодифицированные сельхозпродукты, пшеница, рис, соя и химикаты, которыми они обильно поливают свои посевы. Monsanto, та что объединилась с немецким гигантом Bayer. Этому тоже необходимы украинские просторы, холдинг знаменит не только лекарствами, но и пестицидами. Добавим сюда уже существующую компанию «Агропросперис» — дочку американского гиганта NCH на территории Украины и несколько крупных заграничных логистических компаний, перевозящих зерно и имеющих порты и миллионные выручки на территории Украины. Казалось бы, в частные руки много полей взять не получится — лишь десять тысяч гектаров, только вот на банки лимит не распространяется — это та самая лазейка в законе.

«Будут выдавать кредит, заплатят людям по 500 гривен за паспорт, на них оформят землю, эта земля перейдет в залоговое имущество банка. Будут находиться люди, кто не сможет кредит погасить вот и все — вся земля в банке, которую будет контролировать Джордж Сорос», — считает Александр Скубченко, общественный деятель, политолог, глава жилищного союза Украины.

Дрессировщик Джордж Сорос через своих обученных людей — олигарх чех Томаш Фиала. Его компания входит в структуры Сороса и давно гастролирует на украинской земле, скупая местные банки. Следом такие гастролеры завладеют черноземами. Чем кончится представление догадаться несложно: фермеры Незалежной будут арендовать поля или у западных бизнесменов, или у своих «денежных мешков» и «соросят» — этот термин здесь используют для особой касты политиков, связанных с фондом миллиардера «Возрождение». За всем Сорос следит лично и периодически говорит это журналистам.

«На перемены потребуются деньги, которых у Украины нет, потому что держава защищает себя от агрессоров. Помогать крайне важно», — сказал Джордж Сорос, филантроп, меценат.

Миллиардер-меценат — звучит также смешно, как лиса — друг цыплят. Ведь помогают здесь не материально, а назначая и рекомендуя свои кадры на высокие посты.

«Весь кабмин — это Сорос, начиная от премьера Гончарука и заканчивая многими министрами. Нефедов, который в таможне, в Верховной раде — это огромное лобби», — утверждает Александр Скубченко, общественный деятель, политолог, глава жилищного союза Украины.

Тот самый глава таможни, Нефедов, что от тяжелых будней в украинском цирке отдыхает, глядя другое шоу в Киеве. С перчинкой. И такие, как он «соросята», уже повлияли на многие решения, например, передали по сути всю сеть железных дорог в управление, пусть и на десять лет, немецкой Deutshe Bahn. Любопытен им и нефтегазовый сектор, где председатель «Нафтогаза» Коболев тоже «золотой мальчик Сороса». Политологи связывают новую элиту с американскими демократами — теми, кто даже выше двухпартийной системы, ведь Сорос не особо дружен с действующей администрацией.

«Он, если выгодно, он и с республиканцами. Он всюду начинает обустраивать демократию через свои фонды. Вот у нас такой фонд это — „Возрождение“, он обслуживал как раз демократов», — рассказывает Руслан Коцаба, украинский журналист, общественный деятель.

Не стесняясь, контролируют штаты и генпрокуратуру, «помогая» с кадрами. Мы помним, как Петр Порошенко по требованию вице-президента США Джо Байдена уволил генпрокурора Шокина, того что вел расследование в отношении его сына, который возглавлял компанию Burisma, опустошавшую недра Украины. Получал сотни тысяч долларов, причем не имея ни профильного образования, ни какого-нибудь опыта в добыче нефти и газа. Шокин уверен, причастен демократ Байден не только к отставке, но и к его отравлению ртутью.

«Концентраций ртути 9,7 — это в пять раз выше! Я думаю, к этому мог быть причастен пан Байден», — заявил Виктор Шокин, бывший генпрокурор Украины.

Собственно, и недавний большой скандал с прослушкой. В сеть, напомним, слили запись беседы премьера Гончарука с финансистами, в которой он откровенно поносит президента, это тоже одна из операций американской битвы. Пытались снять человека, который слишком явно лоббирует западные интересы. За отставку, кстати, сразу выступила группа Коломойского в Верховной раде.

У олигарха с Трампом своя борьба за влияние над президентом. Впрочем, вряд ли Зеленский отважится резко обрывать связи с заокеанскими валютными фондами. Их активисты в правительстве повсюду и даже если распустить кабмин, не факт, что новый будет чем-то отличаться. Здесь снова появятся нужные люди. Только, к сожалению, не нужные простым украинцам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что земельная реформа на Украине развязала руки националистам и ослабила Зеленского.