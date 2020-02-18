Ксения Бородина часто делится с фолловерами фото и видео со своими детьми. А вот старшее поколение семьи появляется в ее Instagram довольно редко. Однако на этот раз телеведущая решила показать и их — в честь дня рождения бабушки.

Как отметила Ксения в описании фото, ее «бабуленьке» исполнилось 83 года. Однако сама Бородина признается, что никак не может дать ей больше 65.

«Ты самая моя теплая, нежная, добрая и чувственная. Ты не спала ночами и переживала, ты всегда в меня верила и никогда в жизни не ругала», — заявила Бородина.

Instagram @borodylia

Поклонники с энтузиазмом восприняли публикацию звезды. В комментариях они присоединились к поздравлениям и отметили, что родственница Ксении действительно выглядит моложе своих лет.

«Бабуля — космос! Хотела бы и я так выглядеть в 83»;

«Ксюша, у вас очень красивая бабушка!» — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бородина в венецианской маске покорила поклонников.