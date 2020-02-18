«Бабуля — космос!» — Ксения Бородина показала редкое фото с семьей
Поводом для появления снимка с мамой и бабушкой стал день рождения самого старшего из близких родственников телеведущей.
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Фото, видео: Instagram @borodylia
Ксения Бородина часто делится с фолловерами фото и видео со своими детьми. А вот старшее поколение семьи появляется в ее Instagram довольно редко. Однако на этот раз телеведущая решила показать и их — в честь дня рождения бабушки.
Как отметила Ксения в описании фото, ее «бабуленьке» исполнилось 83 года. Однако сама Бородина признается, что никак не может дать ей больше 65.
«Ты самая моя теплая, нежная, добрая и чувственная. Ты не спала ночами и переживала, ты всегда в меня верила и никогда в жизни не ругала», — заявила Бородина.
Поклонники с энтузиазмом восприняли публикацию звезды. В комментариях они присоединились к поздравлениям и отметили, что родственница Ксении действительно выглядит моложе своих лет.
«Бабуля — космос! Хотела бы и я так выглядеть в 83»;
«Ксюша, у вас очень красивая бабушка!» — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бородина в венецианской маске покорила поклонников.
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