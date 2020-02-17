«Гуляй шальная»: Бородина в венецианской маске покорила поклонников
Телеведущая наслаждается отдыхом в компании мужа в Италии.
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Фото, видео: Instagram @borodylia
Ксения Бородина порадовала поклонников новыми кадрами из отпуска. Звезда «Дома-2» отправилась вместе с мужем Курбаном Омаровым на отдых в Италию. Телеведущая опубликовала снимок и видео на своей странице в Instagram.
В кадре знаменитость позирует в венецианской маске, темных джинсах, светлом свитере и в сапогах. Ведущая телестройки предпочла сделать снимок в таком наряде на гондоле, расположившись на мягком парчовом кресле с подушками.
«Гуляй шальная», — подписала пост звезда, вспомнив строчку из песни Ирины Аллегровой.
Поклонники пришли в восторг от яркого образа теледивы и оставили ей сотни комплиментов в комментариях. Многие пользователи отметили на этих кадрах удивительное сходство во внешности Бородиной и старшей дочери Марии.
«Шикарная какая итальяночка»;
«Императрица»;
«Здесь прям с Марусей одно лицо»;
«Вы прямо королева»;
«Какая роскошная! Шикарная!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что муж Бородиной шокировал фанатов из «кабинета пыток».
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