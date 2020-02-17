«Гуляй шальная»: Бородина в венецианской маске покорила поклонников

Ксения Бородина порадовала поклонников новыми кадрами из отпуска. Звезда «Дома-2» отправилась вместе с мужем Курбаном Омаровым на отдых в Италию. Телеведущая опубликовала снимок и видео на своей странице в Instagram.

В кадре знаменитость позирует в венецианской маске, темных джинсах, светлом свитере и в сапогах. Ведущая телестройки предпочла сделать снимок в таком наряде на гондоле, расположившись на мягком парчовом кресле с подушками.

«Гуляй шальная», — подписала пост звезда, вспомнив строчку из песни Ирины Аллегровой.

Instagram @borodylia

Поклонники пришли в восторг от яркого образа теледивы и оставили ей сотни комплиментов в комментариях. Многие пользователи отметили на этих кадрах удивительное сходство во внешности Бородиной и старшей дочери Марии.

«Шикарная какая итальяночка»;

«Императрица»;

«Здесь прям с Марусей одно лицо»;

«Вы прямо королева»;

«Какая роскошная! Шикарная!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что муж Бородиной шокировал фанатов из «кабинета пыток».