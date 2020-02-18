В Ростовской области 95-летнему ветерану не дают сертификат на жилье

В Ростовской области 95-летний фронтовик-герой, о котором пишут книги, вынужден снова бороться за выживание. Ветеран уже несколько лет ютится в доме, где нет элементарных удобств — газа, воды и канализации.

Он едва передвигается, плохо видит и с трудом говорит, но одно фронтовик Романов помнит хорошо — вовремя брошенное в печку полено хоть ненадолго, но поддержит в доме тепло.

По закону Николай Романов имеет право на благоустроенное жилье, но сертификат родным ветерана приходится отвоевывать с боем.

В ситуации разбирался Борис Карягин.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Смоленской области устроили парад для одного ветерана Великой Отечественной войны.