В Ростовской области 95-летнему ветерану не дают сертификат на жилье
Фронтовик вынужден ютиться в доме, где нет ни газа, ни воды.
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Фото, видео: РИА Новости / Александр Кряжев; 5-tv.ru
В Ростовской области 95-летний фронтовик-герой, о котором пишут книги, вынужден снова бороться за выживание. Ветеран уже несколько лет ютится в доме, где нет элементарных удобств — газа, воды и канализации.
Он едва передвигается, плохо видит и с трудом говорит, но одно фронтовик Романов помнит хорошо — вовремя брошенное в печку полено хоть ненадолго, но поддержит в доме тепло.
По закону Николай Романов имеет право на благоустроенное жилье, но сертификат родным ветерана приходится отвоевывать с боем.
В ситуации разбирался Борис Карягин.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Смоленской области устроили парад для одного ветерана Великой Отечественной войны.
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