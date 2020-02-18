Чехова похвасталась прической, которую захочет даже Ким Кардашьян

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Анастасия Игонина
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Телеведущая заявила, что точно такая же стрижка совсем скоро появится и у мировой иконы стиля.

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Фото, видео: Instagram @achekhova

Анфиса Чехова похвасталась новой прической. Видео в новом образе телеведущая опубликовала в сторис на своей странице в Instagram.

В кадре звезда появляется уже с измененным обликом — каре до плеч с удлиненной челкой, разделенной на две части и аккуратно уложенной по бокам. Вместе с парикмахером Анфиса шутит, что стала законодателем модных трендов в сфере причесок. По мнению Чеховой, ее новая стрижка привлечет к себе внимание всех икон стиля, включая семью Кардашьян.

«Это прическа Ким Кардашьян через месяц после того, как она увидит мое фото», — шутит теледива.

После посещения салона красоты звезда уже успела появиться на публике — Чехова приняла участие в съемках юмористической передачи.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Чехова рассказала об отношении к групповому сексу.

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