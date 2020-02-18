Двое пострадавших при хлопке в котельной в Красноярске находятся в реанимации

Два человека, получившие травмы при хлопке угольной пыли в котельной в Красноярске находятся в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя краевой больницы.

«Пострадавшие в состоянии крайней тяжести. В реанимации», — сказал собеседник агентства.

Хлопок угольной пыли был зафиксирован в котельной на улице Новой Зари, 11. В результате инцидента пострадали два человека, поврежден резервный котел, повреждены перекрытия между четвертым и пятым этажом — площадь обрушения составила 200 квадратных метров.

После хлопка наблюдалось тление угольной пыли, но открытого горения удалось избежать. Всю ночь из-за угрозы обрушения на месте ЧП дежурили сотрудники МЧС. В настоящее время спасатели завершили свою работу.

По информации краевого главка МЧС, в ближайшее время будет проведено обследование здания и составлен план аварийно-восстановительных работ.

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