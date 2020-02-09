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  4. Очевидцы сообщили о взрыве с последующим пожаром на севере Москвы

Очевидцы сообщили о взрыве с последующим пожаром на севере Москвы

, 12:25 | Карина Бернтгольц Срочная новость 142

По словам местных жителей, в одном из домов на Планетной улице произошел хлопок с последующим возгоранием.

Фото: www.globallookpress.com / Demian Stringer

Очевидцы сообщили о взрыве с последующим пожаром на севере Москвы. По словам местных жителей, в доме 16 на Планетной улице произошел хлопок с последующим возгоранием. Информация уточняется. 

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