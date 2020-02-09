Очевидцы сообщили о взрыве с последующим пожаром на севере Москвы. По словам местных жителей, в доме 16 на Планетной улице произошел хлопок с последующим возгоранием. Информация уточняется.
Очевидцы сообщили о взрыве с последующим пожаром на севере Москвы
Сегодня, 12:25 | Карина Бернтгольц Происшествия Срочная новость 142
По словам местных жителей, в одном из домов на Планетной улице произошел хлопок с последующим возгоранием.
Фото: www.globallookpress.com / Demian Stringer
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