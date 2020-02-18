«Киномамаполицейский»: Пегова похвасталась своей экранной семьей

Ирина Пегова поделилась с фолловерами кадрами со съемок нового фильма со своим участием. На странице в Instagram актриса представила поклонникам свою «киносемью».

Сама Ирина в новом сериале играет женщину-полицейского в звании майора. Экранным супругом Пеговой стал Александр Робак. Кажется, его героя ждет непростая судьба: на некоторых кадрах Пегова позирует с объявлением о пропаже человека с фото «киномужа», а на ряде снимков персонаж лежит на больничной каталке в шейном бандаже.

У пары по сценарию есть взрослая дочь — ее играет 21-летняя Алина Юхневич. В социальной сети Пегова с удовольствием публикует фотографии с участием экранной наследницы. Юхневич Ирина называет «кинодочерью», а себя — «киномамойполицейским».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Пегова исполнила страстное ча-ча-ча в клипе Агутина.