«Киномамаполицейский»: Пегова похвасталась своей экранной семьей
Актриса показала подписчикам в Instаgrаm «дочь» и «мужа» своей героини.
Закрыть
Смотрите также:
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
Фото, видео: Instagram @pegovairina
Ирина Пегова поделилась с фолловерами кадрами со съемок нового фильма со своим участием. На странице в Instagram актриса представила поклонникам свою «киносемью».
Сама Ирина в новом сериале играет женщину-полицейского в звании майора. Экранным супругом Пеговой стал Александр Робак. Кажется, его героя ждет непростая судьба: на некоторых кадрах Пегова позирует с объявлением о пропаже человека с фото «киномужа», а на ряде снимков персонаж лежит на больничной каталке в шейном бандаже.
У пары по сценарию есть взрослая дочь — ее играет 21-летняя Алина Юхневич. В социальной сети Пегова с удовольствием публикует фотографии с участием экранной наследницы. Юхневич Ирина называет «кинодочерью», а себя — «киномамойполицейским».
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Ирина Пегова исполнила страстное ча-ча-ча в клипе Агутина.
Нашли ошибку?