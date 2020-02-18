В Германии выступили против проведения НАТО военных учений на границе с Россией
Депутаты от Левой партии считают, что Североатлантический Альянс «безответственно играет с военной стабильностью Европы» в канун 75-летия победы над фашизмом.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Philipp Schulze
Депутаты бундестага от Левой партии обратились к федеральному правительству Германии, призвав отказаться от «развертывания войск на российской границе» в рамках учений «Защитник Европы 2020». Мероприятие запланировано на март этого года, пишет RT.
Известно, что народные избранники предостерегли правительство Германии от оскорблений россиян в канун 75-летия победы над фашизмом.
«То обстоятельство, что НАТО так безответственно играет с военной стабильностью Европы именно в дни приближения 75-й годовщины взятия Берлина Красной армией и победы над гитлеровским фашизмом, — оскорбление российского населения и многих людей в других странах бывшего Советского Союза», — говорится в документе.
Сообщается, что во время предстоящих учений Североатлантического Альянса произойдет самая крупная за последние 25 лет переброска войск из США в Европу.
Немецкие депутаты от Левой партии возмущены тем, что правительство вместо ослабления напряженности и создания системы коллективной безопасности в Европе вместе с Россией, оказывает колоссальную поддержку в переброске американских войск.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Североатлантический Альянс отрепетирует наступление на Россию.
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