Идеальный возраст жены для мужчин всех знаков зодиака

Астрологи утверждают, что принадлежность к конкретному знаку зодиака во многом определяет выбор партнера. Эксперты назвали идеальный возраст возлюбленной для мужчин, рожденных под всеми зодиакальными созвездиями.

Овен

Представители этого знака зодиака обожают быть главными во всем, в том числе, и в отношениях. Овнам подойдут барышни, которые младше них. Им будет импонировать, что молоденькая девушка готова на множество безрассудств и отчаянных поступков, в отличие от более зрелых дам.

Телец

Им абсолютно все равно будет их женщине сорок лет или девятнадцать. Главное для Тельцов, соблюдение чистоты, порядок и уют в доме. Если барышня не сможет всего этого обеспечить, ее бросят, несмотря ни на какой возраст, пишет Femmie.

Близнецы

Они очень любят получать новый опыт и ощущения. Естественно, что в течение жизни Близнецов будут привлекать более зрелые женщины. От них они будут получать новые знания и впечатления. Вот только свадьбу Близнецы, скорее всего, сыграют с юной красоткой. Им будет приятно хвастаться молодой супругой в обществе.

Рак

Им доставляет огромное удовольствие заботиться о ком-либо и раздавать советы. Ракам безумно приятно делиться жизненным опытом с молодой женщиной. Вот только на любые дамские протесты у них будет один ответ — «я старше, мне лучше знать».

Лев

Для них главное — произвести впечатление на окружающих. Неважно, сколько даме сердца будет лет. Нужно лишь, чтобы выглядела она роскошно. Простота Львам не к лицу.

Дева

Они не смогут жить с женщиной старше себя или ровесницей, поскольку, в таком случае, их авторитет будет подвергаться вечному сомнению. В жены Девы возьмут исключительно барышень, которые на несколько лет младше них.

Весы

У представителей этого знака зодиака нет абсолютно никаких предрассудков по поводу возраста избранницы. Если Весы полюбят по-настоящему, им будет совершенно плевать с кем строить отношения — со зрелой женщиной или молоденькой кокеткой.

Скорпион

Вероятно, они предпочтут сыграть свадьбу с женщиной старше себя. Скорпионов будет успокаивать и подкупать устойчивый характер избранницы и ее большой жизненный опыт.

Стрелец

Этим мужчинам безумно нравится все новое и необычное. Отношения с ровесницей могут вскоре наскучить Стрельцам. Вероятно, что после этого они отправятся искать счастье в объятиях более зрелой, опытной женщины.

Козерог

Представители этого знака зодиака постараются найти женщину, равную во всем. Девушка должна находиться с ними в одном социальном статусе и, соответственно, должна быть их ровесницей. Более взрослая и богатая женщина лишь напугает Козерогов. Молоденькая простушка станет свидетельством их плохого выбора.

Водолей

Им нравятся более опытные и независимые женщины. Однако сыграть свадьбу с такими дамами Водолеи смогут только, будучи на 100% уверенными в том, что у тех хватит мудрости не приставать к ним с ревностью и подозрениями.

Рыбы

Они просто мечтают переложить груз ответственности на кого-нибудь другого. Рыбы будут рады построить отношения с более взрослой, состоявшейся дамой.

Ранее 5-tv.ru рассказывал про мужские знаки зодиака, которые с возрастом становятся только хуже.