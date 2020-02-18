В Петербурге школьница выпала из окна многоэтажки после ссоры с родителями

Петербургская школьница выпала из окна квартиры на 11 этаже после ссоры с родителями. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 17 февраля в одном из домов на Рыбацком проспекте в Невском районе.

На место происшествия прибыли полицейские и медики. С тяжелыми травмами 14-летняя восьмиклассница была госпитализирована. У девочки была найдена предсмертная записка. Расследованием занимается Следственный комитет.