В Петербурге школьница выпала из окна многоэтажки после ссоры с родителями

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Василий Заика
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Инцидент произошел ночью 17 февраля на Рыбацком проспекте в Невском районе.

Фото: Известия / Константин Кокошкин

Петербургская школьница выпала из окна квартиры на 11 этаже после ссоры с родителями. Как стало известно 5-tv.ru, инцидент произошел ночью 17 февраля в одном из домов на Рыбацком проспекте в Невском районе.

На место происшествия прибыли полицейские и медики. С тяжелыми травмами 14-летняя восьмиклассница была госпитализирована. У девочки была найдена предсмертная записка. Расследованием занимается Следственный комитет.

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