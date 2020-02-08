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Конец света 2020: уфологи пророчат гибель человечества из-за парада планет

, 9:47 | Ниса Мурзанаева 47

Наступление всемирного хаоса произойдет уже осенью этого года, считают конспирологи.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / NASA, National Aeronautics & Space Adm, ESA

Уфологи утверждают, что конец света уже не за горами. Исследователи уверены — к всемирной катастрофе приведет грядущий парад планет, пишет Утро.ру.

Еще издавна люди считали космическое явление предвестником страшных катаклизмов. На этот раз в ряд выстроятся Земля, Венера, Меркурий и Марс. Переведенные древние тексты указывают — мрачное событие произойдет уже осенью 2020 года.

Вот только грядущий конец света откладывается уже на протяжении нескольких сотен лет. Очевидно, так произойдет и на этот раз. Ведь специалисты уверены — предстоящий парад планет является малым, и не способен оказать какого-то сильного воздействия на Землю.

Сообщается, что малый и мини-парады планет — не такие уж редкие явления. Их можно наблюдать два-три раза в год. Несомненно, событие имеет большую ценность для астрономов. Вот только к всемирной катастрофе никакого отношения не имеет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что иранский провидец предсказывает гибель половины человечества от коронавируса.

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