Аппеляционный суд в Вене разрешил экстрадицию в РФ бывшего чиновника Минкультуры

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Нюра Незванова
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Решение об экстрадиции Бориса Мазо огласил судья, председательствующий в апелляционной коллегии.

Фото: ТАСС / Новодережкин Антон

Суд в Вене разрешил экстрадировать в Россию бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что судья отказала в удовлетворении жалобы защиты экс-чиновника на решение предыдущей инстанции, в котором также говорилось о его экстрадиции на родину, принятом 15 октября 2019 года.

Адвокат Бориса Мазо подал апелляцию, но суд ее не удовлетворил.

Таким образом, решение вступило в силу.

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