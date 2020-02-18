Аппеляционный суд в Вене разрешил экстрадицию в РФ бывшего чиновника Минкультуры

Суд в Вене разрешил экстрадировать в Россию бывшего чиновника Минкультуры Бориса Мазо. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что судья отказала в удовлетворении жалобы защиты экс-чиновника на решение предыдущей инстанции, в котором также говорилось о его экстрадиции на родину, принятом 15 октября 2019 года.

Адвокат Бориса Мазо подал апелляцию, но суд ее не удовлетворил.

Таким образом, решение вступило в силу.