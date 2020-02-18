ТОП-2 знаков зодиака, представительницы которых выйдут замуж за миллионера в 2020 году
Барышни устроят не только личную жизнь, но и поправят свои дела в сфере финансов.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Artur Cupak, West Coast Surfer, CHROMORANGE / Bilderbox, Andrey Nekrasov, West Coast Surfer
По статистике, чаще всего представительницы слабого пола ищут в интернете гороскопы, которые ответят всего на два их вопроса: «когда замуж» и «будут ли деньги»? Выяснилось, что некоторым женщинам в этом году повезет в обеих сферах. Астрологи назвали представительниц двух знаков зодиака, которые в 2020 году сыграют свадьбу с миллионерами, пишут «Экспресс-новости».
Стрелец
Ни один мужчина не устоит перед этим идеальным «коктейлем» из невероятной красоты, обаяния, мудрости и доброты. Родственники и приятели женщины-Стрельца знают, что даже в случае самой трудной ситуации, всегда можно рассчитывать на ее помощь и поддержку. Неудивительно, что жених-миллионер не сможет упустить из вида эту умницу.
Астрологи уверены — брак женщины-Стрельца, устроенный в 2020 году, обязательно будет долгим и счастливым.
Водолей
Витающая в облаках, романтичная, сострадательная, мечтательная и вечно ратующая за «мир во всем мире»… Кажется, что это вовсе даже и не девушка, а какой-то добрый пришелец или фея появились на Земле, чтобы всех здесь сделать чуть более радостными.
Когда Водолей появляется в компании, никому больше не хочется ругаться или грустить. Такая женщина будто бы призвана на этот свет сделать всех окружающих счастливыми. По мнению астрологов, в 2020 году ее ожидает бурный роман, который довольно быстро перерастет в нечто большее и глубокое. Пышная свадьба и миллионер Водолею обеспечены.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что назван идеальный возраст жены для мужчин всех знаков зодиака.
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