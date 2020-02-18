«Две красавицы!» — Наталья Рудова растрогала пользователей сети фото с мамой

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Алиса Старжевская
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Звезда шоу-бизнеса подарила родительнице красивую улыбку.

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Фото, видео: Instagram @rudovanata

Актриса Наталья Рудова выложила в Instagram фото со своей мамой Валентиной Павловной. На снимке — две счастливые и улыбающиеся женщины после совместного похода к стоматологу. Оказалось, заботливая дочь долгое время искала лучшего врача для родительницы, чтобы решить ее проблемы со здоровьем.

«Помните, я вам рассказывала про то, как мы нашли моей мамочке удивительного доктора, который пообещал моей мамочке, со всей сложностью работы с ее улыбкой сделать все за 2 недели? Ловите фото!» — написала телезвезда.

Instagram @rudovanata

Наталья отметила, что Валентина Павловна еще ощущает небольшой дискомфорт от воспаления на деснах, однако этот результат ее полностью устраивает. Ведь другие врачи заявляли, что решить проблему меньше, чем за три месяца, невозможно.

Поклонники Рудовой оценили ее старания и буквально засыпали прекрасных дам комплиментами.

«Прекрасная дочь!»

«Две красавицы!»

«Мама замечательная. Пусть теперь улыбается на 100%»,

«Мамочке очень повезло с дочерью!» — отметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru показал фото Натальи Рудовой, взбудоражившей фанатов в сексуальном образе суперзлодейки.

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