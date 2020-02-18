PR-менеджер прокомментировал слухи о том, что Бузова прыгнула со сцены и ее никто не поймал

В сети появилась информация о том, что Ольга Бузова во время концерта якобы прыгнула со сцены, но ее никто не поймал. Сообщается, что инцидент произошел на выступлении в Брянске.

«Самое обидное, что никто даже не помог ей, все просто смеялись», — цитирует ФАН запись в фанатском Instagram-аккаунте Бузовой.

Ситуацию прокомментировал PR-менеджер певицы Антон Богославский.

«Ольга Выступала в Брянске в цирке. Вы представляете цирк, знаете его конфигурацию? Как она могла прыгнуть в зал с арены, когда зал в цирке, идет вверх?!» — задался вопросом представитель поп-дивы.

Антон Богославский утверждает, что пользователи соцсети, распространяющие слухи о падении Ольги Бузовой, использовали старые снимки знаменитости.

«Она там никуда не прыгала, никак не покалечилась. Фото взяли совершенно старое с клипа „Водица“. Там была очень тяжелая связка, где она была в воде с шоу-балетом „Тодес“, выполняла движения танца и поэтому у нее там расцарапаны колени и такие синяки большие», — заявил Богославский.

Представитель звезды подчеркнул, что в Брянске поп-дива «не прыгала и не падала».

«Это фантазия наших с вами коллег, которым просто нужно в заголовок поставить известную фамилию», — резюмировал PR-менеджер Ольги Бузовой.

По его словам, поп-дива всегда выкладывается на своих концертах «по полной». Поэтому после выступлений знаменитость может выглядеть очень уставшей.

«Она отдается, устает после концертов. Концерт идет два часа, два часа она танцует, без перерыва. Нет никаких антрактов, ничего в концерте. Она два часа танцует, ее, естественно, выматывает это», — поделился он.

Богославский утверждает, что в настоящий момент исполнительница находится «в прекрасном состоянии» и «только сегодня дала концерт в Ташкенте при полном зале».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова едва не упала от усталости после концерта.