Запрет министрам иметь счета в зарубежных банках могут закрепить в Конституции

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Такую поправку предложили в рабочей группе по изменениям в основной закон страны.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков; 5-tv.ru

Запрет иметь счета в иностранных банках для председателя правительства, его заместителей и федеральных министров хотят прописать в конституции. Такую поправку предложили в рабочей группе по изменениям в основной закон страны.

Еще одна поправка касается условий, при которых президент имеет право распустить Государственную Думу.

«Появилась норма, которая говорит о том, что, если не утверждено более трети кабинета министров (в этом составе нет силовиков, мы об этом знаем), то президент вправе распустить Государственную Думу и назначить новые выборы», — сообщил глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников

В январе Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституцию. В рабочую группу по обсуждению изменений в основной закон поступило уже более 600 предложений.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Путин распорядился начать подготовку к голосованию по поправкам в Конституцию.

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