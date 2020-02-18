Грузинская оппозиция протестует против назначения нового генпрокурора
В центре Тбилиси у здания парламента собрались сотни митингующих.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Sven Hoppe; 5-tv.ru
В центре Тбилиси у грузинского парламента собрались сотни митингующих. Они требуют не допустить назначения генпрокурором Ираклия Шотадзе. Ранее он уже занимал этот пост, но покинул его из-за громкого скандала.
Активисты и представители оппозиции окружили здание парламента и пытаются прорваться внутрь. Ранее они устроили так называемый «коридор позора» для депутатов — их сопровождали свистом и оскорблениями.
Сообщается о столкновениях с полицией.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что участники массовой акции протеста в Тбилиси заблокировали здание правительства.
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