Грузинская оппозиция протестует против назначения нового генпрокурора

В центре Тбилиси у грузинского парламента собрались сотни митингующих. Они требуют не допустить назначения генпрокурором Ираклия Шотадзе. Ранее он уже занимал этот пост, но покинул его из-за громкого скандала.

Активисты и представители оппозиции окружили здание парламента и пытаются прорваться внутрь. Ранее они устроили так называемый «коридор позора» для депутатов — их сопровождали свистом и оскорблениями.

Сообщается о столкновениях с полицией.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что участники массовой акции протеста в Тбилиси заблокировали здание правительства.