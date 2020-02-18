Павел Прилучный похудеет до 39 килограммов для съемок в фильме «Девятаев»

Звезда сериала «Закрытая школа» Павел Прилучный признался: он готов на все ради искусства. Так, в ближайшие месяцы актеру предстоит похудеть аж до 39 килограммов для новой роли в картине Тимура Бекмамбетова «Девятаев», сообщает Starhit.ru.

Его герой — советский летчик Михаил Девятаев, чудом спасшийся из фашистского плена и сообщивший командованию, где располагаются секретные военные базы нацистов. На момент побега Девятаев весил всего 39 килограммов. Учитывая, что для среднестатистической мужской комплекции эта цифра катастрофична, то, вероятно, для Павла, чей рост составляет 180 сантиметров, резкое похудение будет большим стрессом.

«Очень тяжело сбрасывать вес. Снимаем на морозе, хочется постоянно в себя что-то засунуть. Но буду еще худеть. Погода помогла вжиться в роль: не пришлось ничего делать, просто впустить ее в себя», — отмечает Прилучный.

Новая кинолента Бекмамбетова «Девятаев» будет представлена сразу в двух форматах: горизонтальном и вертикальном. По словам режиссера, это преимущество позволит зрителям с комфортом просматривать фильм прямо на собственных гаджетах.

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