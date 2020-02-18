«Что делают артисты в антракте?» — Макеевой провели медицинскую процедуру в гримерке
Ролик знаменитость разместила в социальной сети.
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Фото, видео: Instagram @makeevan
Российская актриса театра и кино Анастасия Макеева запечатлела на видео в сторис в Instagram, как врач ей снимает швы с живота прямо в гримерке.
«Что делают артисты в антракте? Артистка Макеева будет снимать швы с живота. Понеслась», — заявила звезда.
После процедуры актриса вернулась на сцену и продолжила играть в спектакле «Чудаки».
Несколько дней назад Макеева перенесла тяжелую плановую операцию из-за давних проблем со здоровьем. Свой диагноз она озвучивать не стала, пояснив, что это ее «личное дело».
Известно, что незадолго до этого во время показа мюзикла «Вий» у нее случилась проблема с тросом, на котором ей нужно было взлететь над сценой. Однако, как заявляет сама Анастасия, ее операция планировалась заранее и никак не связана с произошедшим.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Макеева попросила не обвинять Николая Гоголя в двух ее операциях.
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