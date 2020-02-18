Российская актриса театра и кино Анастасия Макеева запечатлела на видео в сторис в Instagram, как врач ей снимает швы с живота прямо в гримерке.

«Что делают артисты в антракте? Артистка Макеева будет снимать швы с живота. Понеслась», — заявила звезда.

После процедуры актриса вернулась на сцену и продолжила играть в спектакле «Чудаки».

Несколько дней назад Макеева перенесла тяжелую плановую операцию из-за давних проблем со здоровьем. Свой диагноз она озвучивать не стала, пояснив, что это ее «личное дело».

Известно, что незадолго до этого во время показа мюзикла «Вий» у нее случилась проблема с тросом, на котором ей нужно было взлететь над сценой. Однако, как заявляет сама Анастасия, ее операция планировалась заранее и никак не связана с произошедшим.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Макеева попросила не обвинять Николая Гоголя в двух ее операциях.