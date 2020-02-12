Макеева попросила не обвинять Николая Гоголя в двух ее операциях

Актриса театра и кино Анастасия Макеева до слез тронута заботой друзей, близких и поклонников после перенесенной ею на днях «плановой, но не простой операции». Слова благодарности артистка записала в специальном обращении, которое опубликовала на своей странице в Instagram.

«Я посчитала просто необходимостью поблагодарить вас за ваше искреннее, теплое нежное отношение ко мне. Правда. Я вчера была просто невероятно сентиментальна от того, сколько я добрых пожеланий от вас получила. Я поняла, что мир прекрасен, потому что есть вы. Потому что вы очень открытые, вы умеете любить, вы умеете поддержать… Да, есть, конечно люди, которые пишут гадости, но это так, ерунда. Вы очень крутые, спасибо вам», - говорит на видео Макеева.

Instagram @makeevan

Она призналась, что, несмотря браваду, на самом деле испытывала боль, когда перестали действовать обезболивающие, и уточнила, что операций было две.

«Но то, сколько я получила от вас тепла, это фантастика. Я надеюсь, что мои глаза говорят вам спасибо и вы это чувствуете… Спасибо за еду, которую вы мне привезли, спасибо за стремления и желания меня забрать, отвезти, привезти, все что угодно, поговорить просто, пожалеть, погладить, примчаться из другого города… Я очень счастливый человек, и я вас очень люблю», - заключила актриса.

Ранее в сторис Макеева пояснила, что операция, которую она перенесла, была «плановой» и «продуманной», и она никак не связана ролью Панночки в мюзикле «Вий». Причину хирургического вмешательства актриса раскрывать не стала, назвав ее своим «личным делом», но попросила публику прекратить нападки на Николая Васильевича (Гоголя) и ее любимый спектакль. Поклонники Макеевой в комментариях стараются поддержать любимую артистку.

«Настенька, не знаю, что случилось, но желаю тебе скорейшего выздоровления! Пусть все будет хорошо!»

«Все будет отлично! Да уже все отлично! Выздоравливайте!»

«Настя, отлично выглядишь, как и всегда! Выздоравливай и срочно в строй!», - пишут фанаты.

Ранее, как писал 5-v.ru Анастасия Макеева рассказала, как чувствует себя, лежа в гробу на сцене. После премьеры «Вия» многие поклонники актрисы забеспокоились, усмотрев в этом дурной знак.