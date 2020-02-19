Модель Мария Лиман опубликовала пикантный кадр в Instagram, на котором предстала почти полностью обнаженной. В кадре звезда Playboy позирует топлес вместе со своей подругой моделью Татьяной. Манекенщицы сделали вид, что в таких эротичных образах они завтракают, сидя на диване. Судя по геометке, Мария и ее коллега сделали снимок во время отпуска на Бали.

«За Маму… Ам! Обожаю @tanita_le и очень скучаю. Правда она красотка?» — подписала пост знаменитость.

Instagram @liman_maria

Пикантное фото взбудоражило фолловеров Лиман. Они выразили восхищение двум моделям и осыпали их самыми смелыми комплиментами под постом.

«Вы великолепны»;

«Ух, выглядишь очень сексуально»;

«Фигурка отпад»;

«Ох, я с вами пообедал бы!»

«Какие принцессы!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что «задремавшая» в расстегнутом платье Лиман взбудоражила фанатов.