«Какие принцессы!» — звезда Playboy снялась обнаженной вместе со своей подругой
Мария Лиман опубликовала «горячий» снимок в социальной сети.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Обладательницам каких имен крупно повезет в 2020 году?
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 17 по 23 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
«Копия отца»: Ирина Круг в День всех влюбленных показала повзрослевшего сына
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 18 февраля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: Instagram @liman_maria
Модель Мария Лиман опубликовала пикантный кадр в Instagram, на котором предстала почти полностью обнаженной. В кадре звезда Playboy позирует топлес вместе со своей подругой моделью Татьяной. Манекенщицы сделали вид, что в таких эротичных образах они завтракают, сидя на диване. Судя по геометке, Мария и ее коллега сделали снимок во время отпуска на Бали.
«За Маму… Ам! Обожаю @tanita_le и очень скучаю. Правда она красотка?» — подписала пост знаменитость.
Пикантное фото взбудоражило фолловеров Лиман. Они выразили восхищение двум моделям и осыпали их самыми смелыми комплиментами под постом.
«Вы великолепны»;
«Ух, выглядишь очень сексуально»;
«Фигурка отпад»;
«Ох, я с вами пообедал бы!»
«Какие принцессы!» — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что «задремавшая» в расстегнутом платье Лиман взбудоражила фанатов.
Нашли ошибку?