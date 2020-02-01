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  4. Врач-косметолог объяснила, почему у Толкалиной пятна от косметической процедуры

Врач-косметолог объяснила, почему у Толкалиной пятна от косметической процедуры

, 20:15 | Мия Субботина Эксклюзив 18

Ранее актриса поделилась роликом после посещения процедуры в клинике. Поклонников сильно обеспокоил внешний вид звезды.

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Фото, видео: Instagram @tolkalinaliuba, 5-tv.ru

Врач-косметолог, член Российского Общества медицинской эстетики и мезотерапии Александра Гонт рассказала в интервью 5-tv.ru, почему после косметической процедуры у актрисы Любови Толкалиной такой внешний вид. Ранее звезда театра и кино опубликовала видео на своей странице в Instagram, на котором ее лицо и шея покрыта красными пятнами. Поклонников знаменитости шокировали эти кадры.

Однако специалист заверила, что опасаться за здоровье актрисы фанатам не стоит. Пятна — это всего лишь обычная реакция на лазерное воздействие.

«Она провела какую-то процедуру, причем достаточно поверхностную, если она собирается завтра идти куда-то на прямой эфир на телевидение, то это временная реакция, временная гиперемия, за счет воздействия температуры, за счет воздействия лазера. Ничего страшного здесь нет, гиперемия может продержаться несколько часов и, в общем-то, в течение суток она должна пройти», — заявила врач.

Также косметолог отметила, что такую процедуру необходимо выполнять регулярно и у одного косметолога, который подберет индивидуальную программу и будет следить за результатами от сеансов.

«И делать это, конечно, в проверенных местах у проверенных специалистов», — подчеркнула Гонт.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Толкалиной демонстрирует любовь к себе.

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