День Вукола Телятника: как привлечь вторую половинку 19 февраля
19 февраля православная церковь чтит память епископа Смирнской церкви Вукола. В народе его прозвали Телятником.
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Фото, видео: Wikipedia / Wlbw68; www.globallookpress.com / Jeff Tzu-chao Lin, Andrey Turusov, Maksim Konstantinov; Известия / Дмитрий Коротаев
Православная церковь 19 февраля чтит память епископа Смирнской церкви Вукола. Поскольку на Руси, как правило, в этот день начинался период отела коров, в народе святого прозвали Телятником.
История праздника
Сведений о жизни Вукола очень немного. Согласно анонимному Житию священномученика Поликарпа, святой был рукоположен в епископы Смирны апостолом Павлом. При жизни он молился и постился. Вукол прославился как креститель большого количества язычников и проповедник христианства.
По легенде, на его могиле выросло миртовое дерево, которое обладало чудесными свойствами и избавляло от болезней. Верующие приходили к нему, молясь о своем здоровье и здоровье своих родственников, а после обязательно излечивались от недугов.
Что можно делать 19 февраля
Поскольку 19 февраля в 2020 году выпадает на среду, православные христиане, согласно церковному календарю, держат однодневный пост. Запрещено употреблять в пищу мясо, яйца и молочные продукты. Рыбу есть разрешается.
Тем, кто мечтает встретить вторую половинку, на праздник обязательно нужно сходить в церковь и помолиться о счастье в личной жизни. Считается, что святой обязательно поможет встретить свою судьбу и построить семью.
Также в День Вукола Телятника было принято варить овсяную кашу и обильно кормить домашних питомцев.
Что нельзя делать 19 февраля
19 февраля категорически запрещается давать деньги в долг, а также кому-то дарить свои вещи. Считается, что так человек делится своим достатком, счастьем и радостью с другими.
В этот день не стоит принимать важные решения и заключать сделки. Существует большой риск попасть в авантюру и совершить необдуманный поступок. Необходимо контролировать свои эмоции.
Кроме того, на праздник нельзя ссориться с родными и близкими и повышать на них голос. Так велика вероятность навлечь беду на семью.
Именины
19 февраля именины празднуют:
- Александр,
- Анатолий,
- Арсений,
- Варсонофий,
- Василий,
- Вукол,
- Дмитрий,
- Дорофея,
- Евиласий,
- Иван,
- Каллиста,
- Кристина,
- Ликарион,
- Максим,
- Мария,
- Марфа,
- Севастиан,
- Силуан,
- Фавст,
- Фавста,
- Феофил,
- Фотий,
- Христина,
- Юлиан.
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