Лерчек отреагировала на новости о новом многомиллионном долге

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Наталья Мулько
Наталья Мулько 34 0

Блогер Чекалина опровергла слухи о новых долгах перед ФНС

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; Instagram* / ler_chek; 5-tv.ru

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Знаменитость прояснила ситуацию.

Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) опровергла слухи о том, что она снова не платит налоги. В социальных сетях звезда объяснила, что подала декларацию на НДФЛ в нужные сроки, однако оплата налогов производится частями, поэтому у всех граждан данная сумма числится как долг.

«До 2 мая все налогоплательщики должны были подать декларацию на НДФЛ, и я ее подала. Там платится не все сразу, а на несколько платежей. И автоматически абсолютно у всех висит это как долг, но оплатить я должна до июля. Фактические долга у меня нет, я все плачу», — рассказала Чекалина.

Знаменитость поделилась, что с начала года оплатила налоги на сумму более 28 миллионов рублей. Лерчек также призвала подписчиков не переживать за нее, так как теперь она считает себя «амбассадором налоговой» и соблюдает все правила.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лерчек провела отпуск с мужем после заявлений о разводе.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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