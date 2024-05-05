Лерчек отреагировала на новости о новом многомиллионном долге
Блогер Чекалина опровергла слухи о новых долгах перед ФНС
Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; Instagram* / ler_chek; 5-tv.ru
Перейти в ДзенСледите за нашими новостями
в удобном формате
Знаменитость прояснила ситуацию.
Блогер Лерчек (Валерия Чекалина) опровергла слухи о том, что она снова не платит налоги. В социальных сетях звезда объяснила, что подала декларацию на НДФЛ в нужные сроки, однако оплата налогов производится частями, поэтому у всех граждан данная сумма числится как долг.
«До 2 мая все налогоплательщики должны были подать декларацию на НДФЛ, и я ее подала. Там платится не все сразу, а на несколько платежей. И автоматически абсолютно у всех висит это как долг, но оплатить я должна до июля. Фактические долга у меня нет, я все плачу», — рассказала Чекалина.
Знаменитость поделилась, что с начала года оплатила налоги на сумму более 28 миллионов рублей. Лерчек также призвала подписчиков не переживать за нее, так как теперь она считает себя «амбассадором налоговой» и соблюдает все правила.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Лерчек провела отпуск с мужем после заявлений о разводе.
* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.
- 4 мая
- Урок не усвоен: Лерчек опять задолжала налоговой миллионы
- 4 мая
- Сошлись? Блогер Лерчек провела отпуск с мужем после заявлений о разводе
- 27 апр
- Искусственный успех: как блогеры-миллионеры на самом деле заработали состояние
- 25 апр
- Подруга по несчастью: Лерчек выразила надежду на улучшение ситуации с Блиновской
- 25 апр
- Чем она лучше Блиновской? Почему Лерчек избежала отправки в СИЗО
- 24 апр
- Чекалиных заподозрили в попытке попиариться на разводе
- 23 апр
- «Я никогда не был бедным»: муж Лерчек пообещал заняться глобальными проектами после развода
- 21 апр
- Жизнь пошла под откос? У Лерчек вновь образовался многомиллионный долг
- 15 апр
- Адвокат о разводе Чекалиных: «Недвижимость могут поделить непредсказуемо»
- 15 апр
- Супруги Чекалины делят имущество общей стоимостью в один миллиард рублей
Читайте также
81%
-0.36 98.56
-0.08
Нашли ошибку?