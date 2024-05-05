В России создадут комиссию по противодействию нелегальной занятости

Правительство России утвердило положение о создании комиссии, которая займется противодействием нелегальной занятости. Об этом свидетельствует документ на портале правовых актов.

Орган будет межведомственным, его планируется создать в каждом регионе России. Основной задачей межведомственной комиссии будет отслеживание результатов работы по противодействию нелегальной занятости.

Ранее 5-tv.ru писал, что правительство России приняло решение продлить действие квот на вывоз из страны минеральных удобрений. Они устанавливаются с 1 июня по 30 ноября 2024 года.

В кабмине уточнили, что данное решение позволит поддержать достаточные объемы удобрений на внутреннем рынке и обеспечить продовольственную безопасности России. Минпромторг займется распределением объемов квот между экспортерами.